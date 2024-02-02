Важное 02 февраля 2024, 12:55 Названо число высокоточных ударов по военным объектам Украины в январе Шойгу заявил о 127 ударах высокоточным оружием по ВПК Украины с начала года РИА «Новости»

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Российские войска в январе нанесли по военной инфраструктуре и оборонным заводам Украины 127 ударов при помощи высокоточного оружия. Об этом в ходе совещания с руководящим составом Вооруженных сил заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что в ходе проведенной работы российская армия успешно поразила предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружений, арсеналы, военные аэродромы и базы горючего. Кроме того уничтожены пункты дислокации подразделений украинских войск и иностранных наемников.

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«Вооруженные силы России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины» — заявил Шойгу.

Министр добавил, что с начала года украинские войска потеряли убитыми и раненными 23 тысячи бойцов. Для того, чтобы не допустить обрушения выстроенной обороны, командование перебросило на передовую последние резервы, а руководство страны объявило о дополнительной мобилизации.

Среди самых громких операций Вооруженных сил России в январе стал удар по пунктам временного размещения иностранных наемников в Харькове. О нем стало известно 17 января. По данным Минобороны, в результате успешного поражения погибли более 60 французских боевиков, более 20 человек получили ранения.