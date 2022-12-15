Спецоперация 15 декабря 2022, 21:40 Минобороны назвало число российских солдат, которые вернулись в зону СВО после госпиталя Минобороны заявило о возвращении в зону СВО 97% получивших ранения солдат

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Подавляющее большинство российских военных возвращаются к своей работе в зоне спецоперации после перенесенного ранения. На сегодняшний день этот показатель достиг 97%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

Он добавил, что во время Великой Отечественной войны в строй возвращались только 70% бойцов.

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По его словам, сегодня основные травмы, которые получают военнослужащие, вызваны минами или другими взрывчатыми устройствами. На них приходится до 70% всех ранений.

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«10% на заболевания, 10% на пулевые огнестрельные ранения и 10% на травмы», — перечислил Тришкин.

Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны добавил, что более половины пациентов военных госпиталей находится в состоянии средней степени тяжести, а количество тяжелораненых бойцов с начала спецоперации снизилось.

О своей готовности вернуться на передовую заявили участники спецоперации на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Руководитель региона навестил бойцов, которые проходят реабилитацию в госпитале Минобороны в городском округе Солнечногорск. Военные рассказали губернатору Подмосковья о вопросах, которые их волнуют. Воробьев пообещал, что даст распоряжения для решения по каждой из историй.