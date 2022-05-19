Названо число украинских военных, которые вышли с «Азовстали»

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли в общей сложности 1800 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

«В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышли 1800 человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушили рассказал, что территорию предприятия покинули около половины укрывавшихся там представителей ВСУ. При этом точное число находящихся там военных он не привел. Он также подчеркнул, что судьбу сдавшихся в плен украинских военных будет решать суд.

По оценке журналиста ВГТРК Александра Сладкова, к моменту выхода на территории завода находились более 2500 человек.

Договоренностей о выходе украинских бойцов с заблокированного ВС РФ предприятия «Азовсталь» в Мариуполе удалось достичь 16 мая. Российская сторона ввела режим полной тишины, открыла гуманитарные коридоры, обеспечила транспорт, включая машины скорой помощи. За первые 24 часа с территории завода вышли 265 человек.