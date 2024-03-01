Спецоперация 01 марта 2024, 13:44 Названо число сдавшихся в плен украинских военных за неделю Минобороны: 16 украинских военных сдались в плен с 24 февраля по 1 марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие продолжили сдаваться в плен российским войскам, действующим в зоне проведения специальной военной операции. В период с 24 февраля по 1 марта добровольно сложили оружие 16 бойцов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что еще одного украинского военного захватили в плен. Он входил в диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которые пытались высадиться на Тендровской косе в Черном море, в минувший четверг, 29 февраля.

Реклама

К точке высадки украинские боевики прибыли на быстроходным моторных лодках. Российские военные в ходе боя затопили четыре судна противника и уничтожили до 25 человек. Одного украинского военного взяли в плен.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что одна из лодок украинских диверсантов не утонула, а прибилась к берегу. На ее борту российские военные нашли раненого члена экипажа, которого взяли в плен. После оказания медицинской помощи его передали военным дознавателям.