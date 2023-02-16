Спецоперация 16 февраля 2023, 13:53 Названо число сбитых беспилотников ВСУ в зоне спецоперации за минувшие сутки Минобороны сообщило о сбитых в зоне спецоперации 20 украинских беспилотниках Народная милиция ЛНР

Читать 360tv в

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в воздухе 20 украинских беспилотников и перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Реклама

Ракеты и дроны украинские военные запустили по селам Стельмаховка и Жовтневое Луганской Народной Республики, поселкам Александровка и Владимировка, селу Новомайорское Донецкой Народной Республики, селам Коновалова и Яблоково в Запорожской области, поселку Каланчак в Херсонской области и селу Кисловка в Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли 385 самолетов, 209 вертолетов, 3152 беспилотников, 404 зенитных ракетных комплекса, 7891 танк и других бронированных машин, 1024 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8407 единиц специальной военной автомобильной техники.