Спецоперация 09 августа 2023, 09:24 Названо число резервистов, которое осталось у ВСУ для контрнаступления Капитан Дандыкин: у армии Украины осталось около 30 тысяч резервистов для контрнаступления Официальный сайт президента Украины

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Украинская армия сейчас располагает лишь 30 тысячами резервистов, которых могут задействовать во время контрнаступления. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, в боях используют второй из трех корпусов, который создали для наступательных действий. Дандыкин отметил, что их лучше было бы попридержать.

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«Но для противника какой-то ритуальный характер носит штурм Артемовска. Они там положили очень много людей при обороне, но стараются его вернуть», — сказал он.

Капитан первого ранга запаса добавил, что украинские силы сейчас наступают на Клещеевку. Однако ВС России там закрепились на высотках и держат фланги. ВСУ не удалось достичь успеха, но они все равно посылают людей под огонь.

Эксперт отметил, что Купянское направление имеет большое значение, хотя ему уделяют немного внимания. Российские военнослужащие продвигаются к Изюму, потом в планах идти на Славянск.

Ранее Дандыкин раскрыл, что бойцы ВС России использовали тактику дистанционного минирования при сдерживании контрнаступления. Так им удавалось отрезать ВСУ от основной группировки войск.