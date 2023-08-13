Спецоперация 13 августа 2023, 19:05 Названо число раненых в Днепропетровске солдат ВСУ с начала спецоперации Главврач больницы: с начала СВО в Днепропетровске ранили 21 тысячу солдат ВСУ Freepik

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С начала спецоперации в клиническую больницу имени Мечникова в Днепропетровске поступило около 21 тысячи раненых бойцов ВСУ. Об этом сообщил главврач Сергей Рыженко. Его процитировало британское издание The Guardian.

«Каждый день больница Мечникова принимает от 50 до 100 очень и очень тяжело ранненых», — констатировал медик.

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Он пояснил, что у двух тысяч солдат не было конечностей. Первую операцию тяжело раненным обычно проводят чуть ли не на поле боя, но 90% из них потом ампутируют конечности в больнице, добавил Рыженко.

По его словам, бойцы ВСУ регулярно подрываются на минах и якобы именно из-за этого не могут вести успешное контрнаступление. По данным издания, в украинских боевых подразделениях не хватает саперов. Один из военнослужащих рассказал газете, что де-юре в его бригаде 30 саперов, на деле — 13, а прямо сейчас активны всего пять.

Ранее стало известно, что эвакуационная машина не стала забирать раненых солдат ВСУ после провальной атаки возле Первомайского в ДНР.