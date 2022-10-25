Названо число пострадавших при теракте в Мелитополе | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 10:03 Названо число пострадавших при теракте в Мелитополе Член ОП РФ Малькевич сообщил о пяти пострадавших при теракте в Мелитополе РИА "Новости"

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Пять человек пострадали в Мелитополе при взрыве самодельного взрывного устройства рядом со зданием телекомпании «ЗаТВ». Об этом в Telegram-канале сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Никаких военных здесь нет. Пострадали работники холдинга „ЗаМедиа“ и другие мирные жители», — написал он.

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О взрыве рядом со зданием холдинга стало известно утром во вторник, администрация города сообщала об одиночном взрыве.

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В Сети появились кадры последствий ЧП. На видео хорошо видно, что пострадал фасад здания. Согласно предварительным данным, заряд был мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Националисты не первый раз пытаются устроить теракты в Мелитополе. Около двух недель назад взрыв прозвучал рядом со зданием городского центрального рынка, взрывчатку с поражающими элементами заложили рядом со входом в здание. В том случае никто не пострадал.

Также злоумышленники пытались подорвать детскую площадку заложенной гранатой, но ее своевременно обнаружили и обезвредили бойцы Росгвардии.