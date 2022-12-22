Важное 22 декабря 2022, 16:50 Названо число пораженных критически важных объектов на Украине Замминистра Герасимов: ВС РФ поразили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины РИА «Новости»

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Российские военные после начала специальной операции поразили более 1,3 тысяч критически важных объектов на Украине. Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба ВС РФ, заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

«Российские военные высокоточными ракетами поразили более 1300 критически важных объектов на Украине в ходе специальной операции», — сообщил он.

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Герасимов отметил, что удары серьезно парализовали работу военно-промышленного комплекса, нарушили систему управления войсками, затруднили военные перевозки и существенно снизили боевой потенциал украинских вооруженных сил.

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Также начальник Генштаба рассказал, что в ходе боевых действий наилучшим образом себя зарекомендовал гиперзвуковой комплекс «Кинжал», показавший неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны.

Ранее Герасимов заявил, что уже в начале 2022 года Украина трансформировалась во враждебное России государство, что стало причиной проведения спецоперации.