Названо число погибших в Горловке в результате обстрелов ВСУ | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 08:56 Названо число погибших в Горловке в результате обстрелов ВСУ Замглавы Горловки Калиниченко сообщил о 88 погибших после начала спецоперации РИА "Новости"

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После начала специальной операции в Горловке из-за обстрелов со стороны украинских военных погибли 88 человек, среди них один ребенок. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель главы городской администрации Павел Калиниченко.

«После 24 февраля погибли 88 человек, среди них один ребенок. Ранения получили 326 человек», — рассказал он.

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Всего же с 2014 года в Горловке погибли 311 человек и 22 ребенка.

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Калиниченко отметил, что всего после начала операции Горловка пережила 7 387 обстрелов украинских военных.

«Удары шли по черте города, в основном, это жилые поселки. Пострадали 1 675 частных домов и 646 многоквартирных. В масштабах Горловки практически все районы и поселки подверглись разрушениям в той или иной степени», — добавил он.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил об очередном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Под огнем оказались здание школы № 30, поликлиника, корпусов социальной защиты и управления труда. Поступали данные о повреждении магазина по улице Черняховского.