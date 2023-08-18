Спецоперация 18 августа 2023, 02:21 Названо число оставшихся в резерве ВСУ солдат Военный аналитик Михайлов: у ВСУ осталось 50-70 тысяч резервистов Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины имеют в боевых резервах 50-70 тысяч солдат. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«У противника есть резервы. Их можно оценить в 50-70 тысяч реальных боеготовых людей. Количество личного состава, которые обеспечены техникой и необходимым запасом боекомплекта», — сказал он.

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По словам эксперта, остался еще мобилизационный резерв, но его еще не забрали в зону боевых действий. Кроме того, среди личного состава ВСУ есть и те, кто еще продолжает проходить подготовку в Великобритании, Польше и других западных странах.

Ранее обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что ВСУ задействовали последнее крупное резервное подразделение в районе Работино Запорожской области. Речь шла о 82-й десантно-штурмовой бригаде стратегического резерва ВСУ, которая укомплектована танками Challenger 2 и бронемашинами Marder.