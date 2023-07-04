Спецоперация 04 июля 2023, 15:25 Названо число обученных в Прибалтике и погибших под Артемовском бойцов ВСУ Le Figaro: под Артемовском погибли или пропали более 50% обученных в Прибалтике бойцов ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Около половины прошедших обучение в Прибалтике украинских военных пропали или погибли после отправления на Артемовское направление. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

«Свыше половины обученных в прибалтийских странах украинцев не подавали признаков жизни после отправки в район Артемовска», — рассказал инструктор.

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Журналисты отметили, что эта статистика способна оказать серьезное влияние на психологическое состояние инструкторов из Франции в Прибалтике.

«Мы уже видели много случаев посттравматического стресса у инструкторов», — отметил один из военнослужащих.

По данным источника, Франция в 2023 году рассчитывает обучить еще порядка четырех тысяч украинских военных, делая упор на навыки координации в подразделениях.

Ранее стало известно, что за неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч человек живой силы в боях на Луганском направлении, ВС России отразили свыше 50 попыток атак.