Названо число мирных жителей на заводе «Азот» в Северодонецке

Численность гражданских, которых украинские националисты удерживают на заводе «Азот» в Северодонецке, может доходить до 1000 человек. Об этом в эфире Первого канала заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, временами группы националистов выходят из своих убежищ, прикрываясь мирными людьми в качестве живого щита.

«Боевики пускали людей, а сами бегали от здания к зданию, не позволяя вести по себе прицельный огонь», — рассказал представитель НМ ЛНР.

Марочко предположил, что такой тактики могут придерживаться иностранные наемники.

«Чтобы прикрываться стариками и женщинами <…> Не знаю, какими моральными качествами нужно обладать», — сообщил он.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что эвакуация мирных людей с территории «Азота» невозможна, так как Украина отказалась гарантировать режим прекращения огня.