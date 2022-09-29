Названа замена смертной казни в ДНР после вхождения в состав России | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 16:09 Поделиться Telegram

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Viber Названа замена смертной казни в ДНР после вхождения в состав России Депутат Бессарабов: смертную казнь в ДНР после вхождения в РФ заменят на пожизненный срок РИА «Новости»

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Высшую меру наказания в виде смертной казни в Донецкой Народной Республике заменят на пожизненное наказание после вхождения региона в состав России. Это мнение в беседе с РИА «Новости» озвучил депутат Государственной думы Даниил Бессарабов.

«У нас в России мораторий на смертную казнь. Поэтому после вхождения ДНР в состав России она окажется автоматически заменена на пожизненный тюремный срок», — сказал он.

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Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что если власти Луганской и Донецкой народных республик поднимут вопрос об отмене смертной казни, то она готова его обсудить.

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, связи и информационным технологиям Олег Матвейчев сообщал, что Народный совет ДНР рассмотрит вариант снятия моратория на смертную казнь.

Референдум о присоединении ДНР к России прошел с 23 по 27 сентября. Жители республики практически единогласно проголосовали за вступление в РФ.

Глава региона Денис Пушилин сообщал, что отправился в Москву для окончательного согласования перехода ДНР под российскую юрисдикцию.

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