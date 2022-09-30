Названа временная столица Запорожской области в качестве субъекта РФ | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 10:16 Поделиться Telegram

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Viber Названа временная столица Запорожской области в качестве субъекта РФ Член ВГА Запорожья Рогов: временной столицей региона станет Мелитополь РИА «Новости»

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Временной столицей Запорожской области после присоединения региона к России станет Мелитополь. Об этом РИА «Новости» сообщил член областной военно-гражданской администрации и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«После освобождения города Запорожье он станет областным центром. Но временно им является Мелитополь», — заявил он.

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Областной центр, город Запорожье, на данный момент остается под контролем украинской армии.

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Также Рогов отметил, что власти Запорожья приступили к разработке нормативных документов и устава региона как субъекта РФ.

«Федеральные эксперты в области конституционного права уже работают над документами», — добавил член ВГА.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о независимости и государственном суверенитете Запорожской области с учетом волеизъявления ее жителей на народном референдуме.

Торжественная церемония заключения договоров о приеме освобожденных территорий в состав России пройдет 30 сентября в Большом Кремлевском дворце, начало в 15:00.

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