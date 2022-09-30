Названа временная столица Запорожской области в качестве субъекта РФ | 360°

Все новости

Общество

30 сентября 2022, 11:30

Михалков обратился с просьбой отсрочить призыв занятым на съемках общественно значимых кинопроектов

Мир

30 сентября 2022, 11:14

Число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 32 человек

Реклама

Мир

30 сентября 2022, 11:10

США уличили в выгоде от аварии на «Северных потоках»

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:08

Запланированный на октябрь фестиваль «Крестьянское подворье» отменили в Рузе

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:03

Ремонт еще 13 мостов Подмосковья начнется до конца года

Мир

30 сентября 2022, 11:00

Российская разведка собрала доказательства причастности Запада к прорывам на «Северных потоках»

Мир

30 сентября 2022, 10:57

Генсек НАТО решил собрать незапланированную пресс-конференцию

Спецоперация

30 сентября 2022, 10:55

Украинские войска начали стягивать основные силы к Запорожской области

Мир

30 сентября 2022, 10:48

Эстония призвала ввести для россиян декларацию лояльности при получении гражданства страны

Спецоперация

30 сентября 2022, 10:16

Названа временная столица Запорожской области в качестве субъекта РФ

Член ВГА Запорожья Рогов: временной столицей региона станет Мелитополь

Читать 360tv в

Временной столицей Запорожской области после присоединения региона к России станет Мелитополь. Об этом РИА «Новости» сообщил член областной военно-гражданской администрации и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«После освобождения города Запорожье он станет областным центром. Но временно им является Мелитополь», — заявил он.

Реклама

Областной центр, город Запорожье, на данный момент остается под контролем украинской армии.

Реклама

Также Рогов отметил, что власти Запорожья приступили к разработке нормативных документов и устава региона как субъекта РФ.

«Федеральные эксперты в области конституционного права уже работают над документами», — добавил член ВГА.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о независимости и государственном суверенитете Запорожской области с учетом волеизъявления ее жителей на народном референдуме.

Торжественная церемония заключения договоров о приеме освобожденных территорий в состав России пройдет 30 сентября в Большом Кремлевском дворце, начало в 15:00.

Запорожье

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама