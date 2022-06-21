Названа ценность острова Змеиный для Украины

Украинские власти пытаются отбить из-под контроля российских войск остров Змеиный в пропагандистских целях, чтобы показать собственные победы населению. Об этом «360» заявил заместитель редактора «Независимое военное обозрение» Владимир Обозов.

«Украине нужна хоть какая-то победа, потому что пока у киевского режима только поражения. Змеиный — маленький клочок земли, туда не разместить много личного состава и тяжелого вооружения», — сказал он.

По словам Обозова, со стратегической точки зрения остров интересует все стороны, поскольку у него выгодное стратегическое положение.

«Остров интересен всем сторонам, исходя из своего географического положения. Он находится на юге от черноморского побережья Украины, там находятся важные торговые коммуникации для украинских судов. Свободное перемещение кораблей Украины сейчас стало невозможным», — продолжил журналист.

Обозов уточнил, что с начала мая украинские войска предпринимали неоднократные попытки отбить остров, но сделать это будет сложно.

«Его отделяют несколько десятков километров от берега Украины, силы ВСУ вынуждены преодолевать большое расстояние по воде, что делает их легкой целью для российской авиации», — сказал заместитель главреда.

При этом Обозов напомнил, что в начале мае националистам удалось достичь острова, но попытку захвата сорвали подразделения ВС РФ.

«У них были чувствительные потери в качественном отношении, погибла основная часть десанта, который стоит из специально обученных спецназовцев», — заключил он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ 20 июня овладеть островом Змеиный.