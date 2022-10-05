Названа цель ударов ВСУ по Запорожской ТЭС | 360°

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Названа цель ударов ВСУ по Запорожской ТЭС

Член ВГА Энергодара Рогов обвинил ВСУ в ударах по Запорожской ТЭС

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ВСУ по-прежнему открывают огонь по Запорожской ТЭС и Энергодару. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«ВГА города Энергодар сообщает о новых артиллерийских ударах, совершаемых украинскими нацистами по пригороду города. На этот раз под обстрелом находится район ТЭС», — написал он.

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По его словам, с помощью ударов по местной ТЭС украинские власти пытаются лишить регион источников тепла перед похолоданием. Рогов отметил, что этот план обречен на провал.

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Также он сообщил, что от артобстрелов близлежащей к ТЭС территории на данный момент никто не пострадал. Рогов отметил, что спасатели находятся в немедленной готовности к оказанию помощи. Степень разрушений от прилетов он не уточнил.

Обстрел Энергодара со стороны ВСУ подтвердил и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он сообщил об этом в эфире Первого канала. По его словам, обстрелы ВСУ не повлияют на отопительный сезон в городе. Балицкий сказал, что регион активно готовится к похолоданию и запасается газом и углем для тепловых станций.

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