Спецоперация 29 июля 2023, 08:58 Названа «самая кровавая» часть контрнаступления ВСУ Немецкий генерал Фрейдинг: разминирование стало самой кровавой частью контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Разминирование — самая кровавая часть контрнаступления ВСУ. Об этом агентству DPA заявил начальник ситуационного центра по вопросам Украины при немецком Минобороны, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

Он отметил, что порой специалисты ползают по минным полям на животе и обезвреживают мины вручную, часто — под обстрелами, подвергаясь смертельной опасности. В первые несколько недель контрнаступления было ранено и убито немало специалистов по разминированию, констатировал Фрейдинг.

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«„Вскрытие“ обороняемого русскими района происходит ценой большой крови для украинских частей», — подчеркнул он.

Генерал подчеркнул также, что процесс разминирования не только затруднил продвижение украинской армии, но и обрушил натовский военный принцип действий, по к которому готовили солдат ВСУ: «натолкнуться на мины, увернуться, обойти». Масштабные площади минирования не позволяют действовать таким образом.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на то, что ВСУ уже проиграли и «разваливаются на части», ранены и погибли сотни тысяч военнослужащих, медучреждения Украины переполнены.