Названа причина, по которой ВСУ усилились на херсонском направлении | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Названа причина, по которой ВСУ усилились на херсонском направлении Военный эксперт Матвийчук: ВСУ усилились в направлении Херсона для захвата Каховской ГЭС

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Украинские военные бросили силы на Херсонское направление, возможно, для того чтобы захватить Каховскую ГЭС и оставить Херсон без воды. Такое мнение в разговоре с «360» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук

Сейчас бои идут на трех основных направлениях: Харьковском, Донецком и Херсонском.

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«На Харьковском направлении противник остановился и исчерпал полностью свои наступательные возможности, продвижения абсолютно никакого. На Херсонском направлении — задача немножко сложнее. Там потери [у украинских сил] огромнейшие, задача не выполнена. Почему они стянули столько сил на Херсонское направление? Думаю, они хотят выйти к Каховской ГЭС», — заявил эксперт.

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По его словам, в случае ее захвата они могут перекрыть воду Херсону и «натворить много бед».

«Донецкое направление у нас идет нормально — мы медленно продвигаемся. Бои идут за Авдеевку, мы ее потихоньку окружаем», — добавил Матвийчук.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стянули много техники стран НАТО на Херсонское направление. При этом он добавил, что украинские войска несут ежедневно большие потери.

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