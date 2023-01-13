Эксклюзив 13 января 2023, 12:38 Названа причина, по которой США не хотят признать взятие Россией Соледара Военный эксперт Кошкин: США не выгодно признавать проигрыш ВСУ в борьбе за Соледар РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление Соединенных Штатов о том, что взятие Соледара и Артемовска не даст стратегического преимущества России, является лишь попыткой Белого дома не акцентировать внимание на неудаче так сильно поддерживаемой Западом Украины. Об этом в разговоре с «360» заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин

«Вашингтону выгодно прикрывать Украину, исходя из того, что США коллосальные средства своих налогоплательщиков бросают в топку этого конфликта. Штаты делают это ради того, чтобы конфликт продолжал разгораться», — сказал Кошкин.

Реклама

Он предположил, что американские власти не могут принять больших потерь Украины, несмотря огромные финансовые вливания.

Реклама

«Основной информационный ресурс находится в руках США и коллективного Запада, поэтому, конечно, они рассказывают, что взятие российскими силами Соледара и Артемовска, не имеет никакого стратегического значения», — добавил собеседник «360».

По его словам, Россия никогда не говорила о каком-то стратегическом результате.

«Всегда говорили языком военных, что это тактический успех. Он развивает дальнейшее стратегическое направление на Краматорск и Славянск», — уточнил эксперт.

Он напомнил, что Украина до сих пор с боем не смогла взять ни один город.

«Они только сдают, или мы им уступаем в знак доброй воли. О каком успехе Вооруженных сил Украины вообще может идти речь?» — резюмировал Кошкин.

Ранее в Белом доме заявили, что взятие ВС РФ Артемовска и Соледара не даст стратегического преимущества России. Штаты также отказались признавать взятие российскими силами под контроль Соледара.