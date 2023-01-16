Спецоперация 16 января 2023, 13:57 Названа причина отступления ВСУ из Артемовска и Соледара El Pais: батальоны ВСУ ушли из Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов РИА «Новости»

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Дислоцированные в Соледаре и Артемовске два батальона украинских войск оставили свои позиции из-за нехватки боеприпасов. Об это в своем репортаже написал журналист испанской газеты El Pais Кристиан Сегура.

Информацию подтвердил командующий 24-й механизированной бригады украинских войск с позывным Бурштин. По его словам, кроме нехватки боеприпасов, проблемы возникли с танками, которые находятся в Артемовске. Из шести боевых машин на ходу осталась только одна.

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Бурштин подчеркнул, что сейчас оставшийся танк находится за одним из зданий на западе города, скрываясь от массированных ударов российской артиллерии.

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По оценке журналиста, в городе осталось около семи тысяч мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Большая часть отказалась уезжать, так как верит в победу российских военных, остальные — это пожилые люди, которые хотят остаться дома, несмотря ни на что.

Бойцы ВСУ в беседе с украинским изданием «Страна» подтвердили информацию Минобороны России об отступлении из Соледара. Как отметили в ведомстве, российские военные блокировали город с севера и юга и не дали украинским боевикам получить подкрепление.