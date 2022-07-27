Названа предварительная дата референдума о вхождении ДНР в состав России

Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России может состояться в середине сентября. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман.

Голосование, уточнил он, лучше провести с референдумом в ЛНР. В соседней республике тоже хотят определить ее территориальный статус.

Пока в ДНР не могут создавать необходимые для мероприятия организации. Кофман связал это с неполной зачисткой региона от ВСУ.

«По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября», — назвал он предполагаемую дату референдума.

Кофман подчеркнул, что законодательства республики и России удастся унифицировать уже к моменту вступления в состав РФ.

Предположение о едином дне голосования за территориальный статус высказали в ВГА Запорожской области. Жители региона и Харьковская область должны сделать выбор в один день, сообщил RT.