Спецоперация 07 декабря 2023, 02:08 Названа новая цель на Украине для российских военных Военный аналитик Прохватилов призвал продолжить наступление на Украине РИА «Новости»

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ВС России нужно помешать Украине возобновить военное производство. Пока ВСУ остаются без поставок оружия, стратегическая инициатива находится в руках российских военных. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Украину нужно лишить возможности восстановить полностью утраченную боевую мощь. Страна ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня. Киев этим активно сейчас занимается», — отметил он.

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По словам аналитика, главную роль в этом процессе играет германский военно-промышленный гигант Rheinmetall. В ближайшие дни концерн планирует начать на Украине строительство завода по производству боеприпасов и бронетехники. Прохватилов выразил уверенность, что если сейчас уничтожить детище Rheinmetall, Украина не будет возобновлять попыток.

«Если какое-то предприятие находится на территории Украины и производит боеприпасы, которые используются в ходе боевых действий против русской армии, — это законная цель», — напомнил собеседник издания.

Он подчеркнул, что сейчас Россия находится в более выгодном положении, ведь в ближайшие месяцы ВСУ не получит достаточного финансирования и подкрепления живой силой, боеприпасами и техникой.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук назвал весну 2023 года вероятной датой генерального сражения на Украине.