07 декабря 2023, 02:08
Названа новая цель на Украине для российских военных
Военный аналитик Прохватилов призвал продолжить наступление на Украине
ВС России нужно помешать Украине возобновить военное производство. Пока ВСУ остаются без поставок оружия, стратегическая инициатива находится в руках российских военных. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
«Украину нужно лишить возможности восстановить полностью утраченную боевую мощь. Страна ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня. Киев этим активно сейчас занимается», — отметил он.
Реклама
По словам аналитика, главную роль в этом процессе играет германский военно-промышленный гигант Rheinmetall. В ближайшие дни концерн планирует начать на Украине строительство завода по производству боеприпасов и бронетехники. Прохватилов выразил уверенность, что если сейчас уничтожить детище Rheinmetall, Украина не будет возобновлять попыток.
«Если какое-то предприятие находится на территории Украины и производит боеприпасы, которые используются в ходе боевых действий против русской армии, — это законная цель», — напомнил собеседник издания.
Он подчеркнул, что сейчас Россия находится в более выгодном положении, ведь в ближайшие месяцы ВСУ не получит достаточного финансирования и подкрепления живой силой, боеприпасами и техникой.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук назвал весну 2023 года вероятной датой генерального сражения на Украине.
ВСУ
Россия
Украина
Реклама
Реклама