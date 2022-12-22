Спецоперация 22 декабря 2022, 17:20 Названа длина линии боевого соприкосновения в зоне СВО Глава Генштаба Герасимов: длина линии боевого соприкосновения в СВО составила 815 км РИА «Новости»

Читать 360tv в

Длина линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 километров. На данный момент обстановка на фронте стабилизирована. Об этом на брифинге сообщил начальник Генштаба ВС РФ, заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

«Линия прямого боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. Российские военные активизировали боевые действия, нанося противнику урон в технике и живой силе», — рассказал он.

Реклама

Герасимов отметил, что группировки войск Вооруженных сил России взяли под свой контроль в пять раз больше территорий, чем занимали Донецкая и Луганская народные республики до начала специальной операции.

Реклама

Кроме того, начальник Генштаба отметил, что положительно на проведение спецоперации повлияла проведенная частичная мобилизация.

«Не дожидаясь повесток, добровольцами в войска поступили примерно 20 тысяч человек. Мобилизация позволила создать дополнительные резервы, нарастить численный и боевой состав, повысить возможности войск», — заключил он.

Ранее Герасимов назвал страны, которые больше всего поддержали Украину военными поставками после февраля.