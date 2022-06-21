Назван срок референдума по вхождению Херсонской области в состав России

Херсонская область планирует провести референдум по вхождению в состав России этой осенью. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — отметил Стремоусов в беседе с РИА «Новости».

Он уточнил, что более конкретные сроки на сегодня еще не определены. Сейчас регион готовится к референдуму, заметил Стремоусов, идут организационные вопросы.

«После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России», — сказал замглавы военно-гражданской администрации региона. Он добавил, что Херсонская область идет по пути Крыма.

Также в регионе идет работа по налаживанию социально-экономического благополучия. Она ведется параллельно с подготовкой к референдуму. Сейчас в Херсонской области запускаются предприятия и банковская система, уже начата выплата зарплат, социальных пособий и пенсий в рублях.

В начале июня Стремоусов уже говорил о намерениях региона стать субъектом РФ. Тогда он только заявлял, что решение по референдуму уже принято, и он планируется в 2022 году. Местные жители, по его словам, уже начали активно подавать заявки на получение российский паспортов.