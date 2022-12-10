Спецоперация 10 декабря 2022, 09:03 Назван способ прекращения обстрелов ВСУ Полковник Иванников: ВСУ нужно отодвинуть на 150 км, чтобы прекратить обстрелы Донецка РИА «Новости»

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Способом прекратить обстрелы Донецка станет отвод позиций украинских боевиков на расстояние свыше 150 километров. Об этом Ura.ru заявил полковник Олег Иванников, вернувшийся из зоны проведения специальной операции.

«Если отодвинуть орудия ВСУ на расстояние 150 километров от линии фронта, то дальнобойные орудия украинской армии не смогут работать по целям», — отметил он.

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Иванников сообщил, что командование националистов применяет тактику активной смены позиций, которая подразумевает активное перемещение, чтобы не позволить угадать, откуда они нанесут следующий удар.

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«В этой ситуации всего одна панацея — отодвинуть их так далеко, чтобы они не смогли уничтожать мирный город», — добавил полковник.

Утром в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района города.

Также Совместный центр контроля и координации огня информировал, что ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.