Спецоперация 31 мая 2023, 08:59 Назван способ отслеживать передвижения ВСУ круглосуточно Отставной полковник Кнутов: нужно построить спутники для постоянной слежки за ВСУ Официальный сайт президента Украины

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России стоит иметь на орбите минимум 10 современных спутников, чтобы круглосуточно следить за ВСУ. Таким мнением с Ura.ru поделился директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Он напомнил, что спутник «Кондор-ФКА» (COSMOS-2569) в частности займется вопросом отслеживания передвижения украинской армии, и это, несомненно, поможет ВС России, но чтобы быть в курсе полной ситуации на поле боя постоянно, необходимо больше таких спутников. Они смогут предоставлять российским бойцам информацию о происходящем в зоне СВО по несколько раз в день.

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Спутники будут собирать максимум данных о противнике и передавать их российским средствам поражения, ВКС и артиллерии.

«Можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому. Если наша группировка будет дальше наращиваться, это будет правильное решение», — подчеркнул Кнутов.

По его словам, другие спутники у России есть, но современных, подходящих для этой цели, пока всего два.