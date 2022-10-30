Назван способ обезопасить Запорожскую АЭС от обстрелов ВСУ | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 16:52 Назван способ обезопасить Запорожскую АЭС от обстрелов ВСУ Член ВГА Запорожья Рогов: обезопасить ЗАЭС можно, только отбросив ВСУ как можно дальше

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Безопасность на Запорожской АЭС можно обеспечить при условии, если ВСУ отбросят от нее на дистанцию, где огонь украинской артиллерии будет бессилен. Об этом заявил член совета региональной администрации и руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о прогрессе на переговорах об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Вероятность привлечения «голубых касок» ООН для участия в миссии он счел низкой.

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«Говорил и не устану повторять: зона безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнута только одним путем — необходимо отбросить боевиков Зеленского за пределы радиуса поражения их дальнобойных орудий и РСЗО», — подчеркнул Рогов.

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Гендиректор МАГАТЭ, говоря о прогрессе в переговорах о безопасной зоне вокруг ЗАЭС, отметил, что окончательное решение еще не принято.

Украинские военные 39 октября сделали очередную попытку высадить в районе электростанции подразделение десанта. Вооруженные силы России ее успешно предотвратили.

Ранее Рогов рассказал о мощном взрыве в Запорожье.