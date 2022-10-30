Назван способ обезопасить Запорожскую АЭС от обстрелов ВСУ | 360°

30 октября 2022, 16:52
Назван способ обезопасить Запорожскую АЭС от обстрелов ВСУ
Член ВГА Запорожья Рогов: обезопасить ЗАЭС можно, только отбросив ВСУ как можно дальше
Безопасность на Запорожской АЭС можно обеспечить при условии, если ВСУ отбросят от нее на дистанцию, где огонь украинской артиллерии будет бессилен. Об этом заявил член совета региональной администрации и руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о прогрессе на переговорах об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Вероятность привлечения «голубых касок» ООН для участия в миссии он счел низкой.
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«Говорил и не устану повторять: зона безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнута только одним путем — необходимо отбросить боевиков Зеленского за пределы радиуса поражения их дальнобойных орудий и РСЗО», — подчеркнул Рогов.
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Гендиректор МАГАТЭ, говоря о прогрессе в переговорах о безопасной зоне вокруг ЗАЭС, отметил, что окончательное решение еще не принято.
Украинские военные 39 октября сделали очередную попытку высадить в районе электростанции подразделение десанта. Вооруженные силы России ее успешно предотвратили.
Ранее Рогов рассказал о мощном взрыве в Запорожье.
Обстановка в Запорожье
Запорожская АЭС
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