Назван период персональной отсрочки от призыва по частичной мобилизации | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 20:38 Поделиться Telegram

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Viber Назван период персональной отсрочки от призыва по частичной мобилизации Персональную отсрочку от мобилизации будут выдавать на год РИА «Новости»

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Находящиеся в запасе и подлежащие мобилизации россияне могут получить персональную отсрочку на год. Об этом сообщили в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».

Эту льготу распространят на работников федеральных и территориальных органов власти. Однако окончательное решение остается за Межведомственной комиссией по бронированию.

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«В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утвержденный перечень», — уточнили представители портала.

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Они подчеркнули, что отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок. Этот процесс аналогичен первоначальной процедуре подачи документов на бронирование.

Также представители портала сообщили, что бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится организациями, в которых они работают.

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