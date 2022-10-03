Назван период персональной отсрочки от призыва по частичной мобилизации | 360°

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Назван период персональной отсрочки от призыва по частичной мобилизации

Персональную отсрочку от мобилизации будут выдавать на год

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Находящиеся в запасе и подлежащие мобилизации россияне могут получить персональную отсрочку на год. Об этом сообщили в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».

Эту льготу распространят на работников федеральных и территориальных органов власти. Однако окончательное решение остается за Межведомственной комиссией по бронированию.

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«В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утвержденный перечень», — уточнили представители портала.

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Они подчеркнули, что отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок. Этот процесс аналогичен первоначальной процедуре подачи документов на бронирование.

Также представители портала сообщили, что бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится организациями, в которых они работают.

Частичная мобилизация в РФ

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