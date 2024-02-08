08 февраля 2024, 07:24
Назван переломный момент спецоперации
Военный эксперт Глазунов: весна и лето могут стать переломным моментом СВО
Весна и лето 2024 года могут стать переломным моментом СВО. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
Он отметил, что ВСУ испытывают небольшой снарядный голод, но этот вопрос, вероятно, скоро решится.
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«Весной и летом нужно ожидать контрнаступления Украины, поскольку к этому времени они уже подготовят несколько бригад. Весна и лето — это будет время решающих битв», — подчеркнул Глазунов.
Он сравнил этот период с Курской битвой (Битвой на Курской дуге) во время Великой Отечественной войны.
ВС России, по словам эксперта, готовятся к этому, создают стратегию, которая будет подразумевать вначале уничтожение живой силы противника и затем собственное наступление, выход на оперативный простор и выполнение боевых задач.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис констатировал, что российские войска продолжают поражать военные объекты на Украине, в частности склады и средства протиововздушной обороны.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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