Спецоперация 08 февраля 2024, 07:24 Назван переломный момент спецоперации Военный эксперт Глазунов: весна и лето могут стать переломным моментом СВО РИА «Новости»

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Весна и лето 2024 года могут стать переломным моментом СВО. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Он отметил, что ВСУ испытывают небольшой снарядный голод, но этот вопрос, вероятно, скоро решится.

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«Весной и летом нужно ожидать контрнаступления Украины, поскольку к этому времени они уже подготовят несколько бригад. Весна и лето — это будет время решающих битв», — подчеркнул Глазунов.

Он сравнил этот период с Курской битвой (Битвой на Курской дуге) во время Великой Отечественной войны.

ВС России, по словам эксперта, готовятся к этому, создают стратегию, которая будет подразумевать вначале уничтожение живой силы противника и затем собственное наступление, выход на оперативный простор и выполнение боевых задач.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис констатировал, что российские войска продолжают поражать военные объекты на Украине, в частности склады и средства протиововздушной обороны.