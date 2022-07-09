Назван объем транзита российского газа через Украину

Объем транзита российского газа через Украину 9 июля может составить около 40 миллионов кубометров. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

Прокачка этого объема энергоносителя запланирована через распределительную станцию «Суджа», номинации транзита через станцию «Сохрановка» на данный момент отсутствуют, написало РИА ФАН.

Российская компания «Газпром» поставляет газ в Европу исключительно через «Суджу», тогда как заявки на использование «Сохрановки» отклоняются властями Украины.

Заместитель начальника ГУ МВД по вышедшей из-под контроля Киева Запорожской области Алексей Селиванов написал в Telegram-канале, что у жителей региона пропал бытовой газ. Причиной этого он обозначил действия Украины, которая повредила газопровод в районе населенного пункта Орехово.

По его словам, украинские пропагандисты обвинили в перебоях с газом Россию.

«Все как обычно: сами себе газ отключили, сами себя обстреляли», — добавил Селиванов.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что власти Украине намерены устроить газовую блокаду Европы.