Спецоперация 12 мая 2023, 03:38 Назван главный козырь ВС РФ для наступления на Запорожском направлении Полковник Алехин: у России есть возможность перейти в наступление из обороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России может добиться успеха на Запорожском направлении с помощью грамотно выстроенной обороны. Об этом в интервью ИА Ura.ru рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

«Наши Вооруженные силы организовали очень грамотную, хорошо подготовленную в инженерном отношении оборону. Она есть на важных участках, где может прорваться противник. А значит и есть возможность для наступления», — сказал он.

Реклама

Алехин отметил, что российская сторона не рассматривает сдачу Запорожской области. Он напомнил, что людей переселяют из некоторых населенных пунктов, которые расположены непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения.

В соцсетях ранее появились сообщения об активных действиях ВСУ в Запорожской области. Минобороны России опровергло заявления о «прорыве обороны» на разных участках линии боевого соприкосновения. В ведомстве уточнили, что наступления украинской армии нет на Запорожском и Херсонском направлениях.