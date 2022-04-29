«Назад дороги нет». Прибытие беженцев из Донбасса в Хабаровский край показали на видео

Поезд с более чем 300 беженцами из Донбасса прибыл в Хабаровский край из Таганрога. Об этом сообщила газета «Известия».

«Мы пока еще с дороги, не отошли. Два месяца назад из дома вышли. <…> В подвалах жили, под обстрелами ходили. Стеной нас приваливало, откапывали. <…> Потом долго ехали. Надеемся на лучшее, назад дороги нет», — рассказал один из беженцев.

Беженцев определяют в заранее подготовленные пункты временного размещения. Им предоставили необходимую гуманитарную помощь и трехразовое горячее питание.

«У нас семь пунктов временного размещения, откроется еще три. Люди прибывают, есть специальный транспорт. В ПВР их встречают миграционная служба, сотрудники Сбербанка, которые обеспечат вопрос конвертации гривен в рубли», — сообщил представитель краевой администрации.

Беженцам окажут необходимые услуги сотрудники страховых медицинских компаний, выдав медицинские полисы.

Накануне российские журналисты и активисты движения «Мир Луганщине» передали гуманитарную помощь детям-беженцам, которые разместились на стадионе в городе Сватово в Луганской Народной Республике.