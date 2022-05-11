Выделение 40 млрд долларов навредит Украине

США решили поддержать Украину на рекордные 40 миллиардов долларов. Политолог, сопредседатель совета по национальной стратегии, заместитель председателя научно-экспертного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин объяснил «360», почему американцы оказали Украине медвежью услугу.

Далее — прямая речь.

Поддержка военной промышленности США, а не армии Украины

На расстановку сил такая помощь не сильно повлияет, ведь прежде всего это финансирование американского военно-промышленного комплекса, которому заплатят за поставки вооружений.

Решение выделить колоссальную сумму очень положительно скажется на благосостоянии американского военно-промышленного комплекса. При этом на плечи рядовых американцев ляжет очередное финансовое бремя, а оно и без того достаточно серьезное.

На расстановку сил повлияют не деньги, а орудия и самолеты, доставленные на Украину

Конечно, это заставит наши вооруженные силы вместе с братьями из Донецка и Луганска быть начеку. Например, гаубицы — это действительно серьезное вооружение. Оно может наносить удары из района Харькова по приграничным регионам России. Но наши военные умеют их отслеживать, замаскировать такие гиганты довольно трудно.

Как только гаубицы появятся на боевых позициях, их постигнет та же судьба, что и другие артиллерийские системы: многое из того, что уже поставлено Украине, превратилось в металлолом на железнодорожных станциях, в ангарах и арсеналах.

Мясорубка для украинских бойцов

Поставки же самолетов, которые так разрекламированы, — это приблизительно аналог той же авантюры, что и попытка захватить остров Змеиный, элемент психологической войны.

Президент Украины Владимир Зеленский дал команду обеспечить какую-нибудь победу к 9 Мая, и советники НАТО рекомендовали попробовать захватить этот отдельно стоящий остров. Все началось с того, что российские десантники захватили украинских пограничников, которых украинцы объявили героями, а тут решили одержать победу. Только не учли, что и небо под контролем, и корабли, и сухопутные ракетные системы способны их поразить.

Так вот, самолеты третьего поколения против российских истребителей поколения 4++ и Су-57 — это, конечно, просто убийство украинских летчиков, и они это прекрасно понимают.

В очередной раз пропаганда оказалась важнее украинцев

Владимир Зеленский ради сохранения своего режима и себя лично готов жертвовать ими без счета. Это видно по тому, как ведутся бои в Донбассе, когда просто как в печку бросают последние боеспособные бригады. Против закаленных бойцов отправляют войска территориальной обороны, которые плохо умеют обращаться с оружием, недостаточно дисциплинированы, тактически обучены на низком уровне. Это превращается в мясорубку, причем без особого военного результата.

Такая поддержка ничего не изменит, потому что Запад отказывается принимать какую-либо реальность.