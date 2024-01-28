Спецоперация 28 января 2024, 17:16 «Наводит ужас». ВС России применили под Артемовском переделанный корабельный бомбомет РИА «Новости»: ВС России применили переделанный корабельный бомбомет в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские артиллеристы Южной группировки войск ударили по ВСУ на Артемовском направлении с помощью переделанного корабельного бомбомета. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бойцы применили советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 миллиметров, которую переделали под работу по наземным целям. Один из военнослужащих расчета рассказал агентству, что орудие поставили на базу «Урала», а в боеприпасы добавили взрывчатых веществ и поражающих элементов.

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«Установка РБУ-6000 — корабельная установка <…> мы ее переделали. <…> Работаем, помогаем нашим ребятам», — отметил боец.

Он признался, что мысль об использовании бомбомета пришла артиллеристам спонтанно. Военный также сообщил, что установка наводит ужас на противника.

«Почему бы и нет? Эффективно, мощно, для противника страшно. <…> Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ», — заключил артиллерист.

Ранее украинская армия понесла большие потери на Артемовском направлении. По словам российского снайпера с позывным Киря, в ВСУ возникли проблемы с коммуникацией.