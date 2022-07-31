Наводчиков удара ВСУ по Брилевке задержали под Херсоном

Наводчиков украинского удара по Брилевке задержали в Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«На Брилевку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители. Наводчики задержаны», — сообщил он.

ВСУ обстреляли этот населенный пункт в пятницу, 29 июля. Одним из первых о прилете вражеских снарядов сообщили сотрудники Департамента здравоохранения Херсонской области. Под обстрел попал жилой дом, пострадали мирные жители.

Сотрудники ведомства тогда заявили, что Украинские СМИ стали распространять ложную информацию о произошедшем. Противник освещал ситуацию так, что якобы ракеты ВСУ попали в склад боеприпасов ВС России. По заявлениям представителей Департамента здравоохранения Херсонской области, этот вариант произошедшего является фейком.