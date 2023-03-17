Спецоперация 17 марта 2023, 04:18 Наводчик рассказал, как стал «пушечным мясом» для ВСУ после слива данных о ВС РФ «Известия»: украинский наводчик раскаялся в сливе данных ВСУ о расположении ВС РФ РИА «Новости»

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Бывший украинский информатор ВСУ заявил, что едва не стал «пушечным мясом» для боевиков после слива данных о расположении российских войск. Виталий Борсук угодил под обстрел после того, как передал фото российского блокпоста украинским военным. Об этом он рассказал «Известиям».

Изначально украинец согласился стать информатором, потому что считал, что это правильно. Он передавал ВСУ данные о расположении российских войск через своего знакомого. Но все изменилось, когда он предоставил украинским военным фото конкретного блокпоста.

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«Только я сфотографировал — сразу же начались прилеты, чуть ли не в меня. Получается, я им не нужен, меня в расход», — пришел к выводу наводчик.

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Этот случай заставил его понять, что для украинской стороны он не более, чем «пушечное мясо», тогда как россияне стараются защитить мирных жителей от обстрелов. В итоге Борсук раскаялся в том, что делал.

Что же до его решения изначально помогать ВСУ, на это он пошел под влиянием пропаганды. Все украинские СМИ, отметил экс-наводчик, работают на создание негативного образа России. И по всем телеканалам повторяют одно и то же. В итоге, заметил украинец, когда тебе постоянно «вливают» одну информацию, уже ничего другого думать не будешь.

Ранее украинский военнопленный Сергей Тарасюк рассказал, как командование ВСУ обманывает военных. По его словам, Киев зачастую не выплачивает компенсации семьям погибших бойцов.