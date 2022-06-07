Галина Демченко из Северодонецка в ЛНР заявила, что собака Роза спасла ее при обстреле. В результате него погибли ее родители, а 13-летняя дочь серьезно пострадала.

«Это моя спасительница, если бы не она, меня сейчас, может, и не было бы», — рассказала она о своей собаке породы русский той Розе. Ее процитировало РИА «Новости».

Демченко уверена, что Роза спасла ей жизнь. Жительница Северодонецка и ее дочка настояли, чтобы собака жила с ними в больнице, врачи согласились.

Женщина вспомнила, как в майский день вместе с родителями и дочерью была на улице рядом с домом в Щедрищеве — северном пригороде Северодонецка. В какой-то момент к ней подбежала Роза и стала громко лаять.

«Она уже научилась чувствовать прилеты. Думаю, хотела нас предупредить — всех оббежала и облаяла», — заметила Демченко.

Собака побежала в дом, местная жительница — за ней. Тут же в здание ударил снаряд, но в доме было безопаснее всего: в осколках был весь двор, а женщина и Роза оказались невредимы.

«Я через завалы вещей вышла во двор — мама сидела, прислонившись к чему-то спиной, была уже холодная. Папа хрипел и закатил глаза. Я стала его отпаивать водой, он пришел в себя, но потом снова потерял сознание», — рассказала Демченко.

Дочь получила осколки в бок и голову, девочку и ее маму бойцы ЛНР вывезли в соседнюю деревню, где ребенку оказали первую медицинскую помощь. Дом семьи спасти не удалось. Сейчас мама с дочкой живут в клинике в Луганске, где женщина работает посудомойкой в кафе, а девочка проходит лечение.