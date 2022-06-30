Нацизму на Украине отдыха не дадут
Политолог Михайлов заявил, что союзные силы лишают ВСУ командования
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 29 июня заявил, что за последние сутки ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Хортице, а также нанесли существенный урон позициям противника в Николаевской области. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов сказал «360», что это говорит о прицельной работе союзных сил по вражеской живой силе и управлению украинской армией.
Далее — его прямая речь.
Сегодняшний брифинг Министерства обороны России был очень интересным и насыщенным. Хотел бы отметить уничтожение командного пункта «Хортица» — центра принятия решений украинских войск. Буквально недавно был уничтожен другой пункт управления ВСУ — «Александрия». Этот центр принятия решений также располагался в Днепропетровской области. Также Минобороны сообщало об уничтожении командного пункта «Каховка».
Прицельные удары по руководству ВСУ
Все это говорит о плачевном положении ВСУ в этой зоне спецоперации России на Украине. Мы лишаем их командования, и войска остаются без оперативного управления. Это облегчает работу по выполнению задач, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и руководством Вооруженных сил России.
Еще хочу отметить ситуацию с непрекращающимися попытками авиационных налетов на ДНР, Херсонщину и Днепропетровщину. Они становятся плачевными для украинской армии. Сегодня ПВО российских войск сбили Су-27 в Донецкой Народной Республике и два самолета Су-25 при подлете к Херсонщине и в Днепропетровской области.
Это говорит об остаточном эффекте попыток сопротивления. Ни о каком контрнаступлении не может быть и речи. У российских войск и союзных сил ДНР и ЛНР есть оперативное глобальное преимущество. Мы побеждаем по всем фронтам. Где-то идет пока позиционные столкновения, а где-то мы тактически выигрываем и занимаемые поселки.
Также важно отметить потери ВСУ в Николаевской области. Там убиты более 100 наемников и большая группа украинских солдат, а также уничтожено много техники. Из этого следует, что Николаев является одной из наших конечных целей наряду с Херсоном и всем черноморским побережьем. Эта цель сопоставима с освобождением Донбасса и других русскоязычных территорий.
Котлы закрываются. Следующая цель — море
Союзные силы будут отсекать украинские войска и саму страну от моря. Азовская акватория полностью перешла под контроль освободительных вооруженных формирований. Поэтому сейчас нужно заниматься освобождением причерноморских территорий. Думаю, это одна из основных задач.
В ДНР и ЛНР уже фактически закрываются котлы. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим выполнение одной из поставленных Путиным задач — освобождение Донбасса. А дальше, как говорится, зависит от стороны упавшей карты. Возможно, основные усилия перенаправят на Одесскую область или Харьков.
Сейчас просто идет прицельное освобождение каких-нибудь малых сел, уничтожение стратегических объектов в Николаеве, Харькове и так далее. Мы не даем передохнуть. Мы уничтожаем очень важные для Украины объекты инфраструктуры.
Но самое главное — мы «чистим» генералитет, уничтожая пункты управления. По этим целям работают высококвалифицированные кадры разведки, а также высокоточное оружие. Мы загнали украинский Генштаб в угол. Они хотят нападать, контратаковать или где-то пытаться что-то отбить. Но у них ничего не выйдет.