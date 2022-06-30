Нацизму на Украине отдыха не дадут

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 29 июня заявил, что за последние сутки ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Хортице, а также нанесли существенный урон позициям противника в Николаевской области. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов сказал «360», что это говорит о прицельной работе союзных сил по вражеской живой силе и управлению украинской армией.

Далее — его прямая речь.

Сегодняшний брифинг Министерства обороны России был очень интересным и насыщенным. Хотел бы отметить уничтожение командного пункта «Хортица» — центра принятия решений украинских войск. Буквально недавно был уничтожен другой пункт управления ВСУ — «Александрия». Этот центр принятия решений также располагался в Днепропетровской области. Также Минобороны сообщало об уничтожении командного пункта «Каховка».

Прицельные удары по руководству ВСУ

Все это говорит о плачевном положении ВСУ в этой зоне спецоперации России на Украине. Мы лишаем их командования, и войска остаются без оперативного управления. Это облегчает работу по выполнению задач, поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и руководством Вооруженных сил России.

Источник фото: РИА «Новости»

Еще хочу отметить ситуацию с непрекращающимися попытками авиационных налетов на ДНР, Херсонщину и Днепропетровщину. Они становятся плачевными для украинской армии. Сегодня ПВО российских войск сбили Су-27 в Донецкой Народной Республике и два самолета Су-25 при подлете к Херсонщине и в Днепропетровской области.

Это говорит об остаточном эффекте попыток сопротивления. Ни о каком контрнаступлении не может быть и речи. У российских войск и союзных сил ДНР и ЛНР есть оперативное глобальное преимущество. Мы побеждаем по всем фронтам. Где-то идет пока позиционные столкновения, а где-то мы тактически выигрываем и занимаемые поселки.

Источник фото: РИА «Новости»

Также важно отметить потери ВСУ в Николаевской области. Там убиты более 100 наемников и большая группа украинских солдат, а также уничтожено много техники. Из этого следует, что Николаев является одной из наших конечных целей наряду с Херсоном и всем черноморским побережьем. Эта цель сопоставима с освобождением Донбасса и других русскоязычных территорий.

Котлы закрываются. Следующая цель — море

Союзные силы будут отсекать украинские войска и саму страну от моря. Азовская акватория полностью перешла под контроль освободительных вооруженных формирований. Поэтому сейчас нужно заниматься освобождением причерноморских территорий. Думаю, это одна из основных задач.

В ДНР и ЛНР уже фактически закрываются котлы. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим выполнение одной из поставленных Путиным задач — освобождение Донбасса. А дальше, как говорится, зависит от стороны упавшей карты. Возможно, основные усилия перенаправят на Одесскую область или Харьков.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас просто идет прицельное освобождение каких-нибудь малых сел, уничтожение стратегических объектов в Николаеве, Харькове и так далее. Мы не даем передохнуть. Мы уничтожаем очень важные для Украины объекты инфраструктуры.

Источник фото: РИА «Новости»

Но самое главное — мы «чистим» генералитет, уничтожая пункты управления. По этим целям работают высококвалифицированные кадры разведки, а также высокоточное оружие. Мы загнали украинский Генштаб в угол. Они хотят нападать, контратаковать или где-то пытаться что-то отбить. Но у них ничего не выйдет.