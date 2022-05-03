Нацисты взорвали Мариупольский драмтеатр изнутри. Это доказало видео

Мариупольский драмтеатр, в котором нацисты удерживали мирных жителей, взорвали изнутри. В Сети появилось новое видео с места, которое свидетельствует о том, что здание не могли разрушить ракетным ударом.

После того, как Мариуполь освободили от нацистов, находится все больше подтверждений, что драматический театр подорвали изнутри. Украинские власти распространяли фейки о том, что по зданию якобы нанесли авиаудары российские военные. Но на новых кадрах с места видно, что внутри обгоревшие стены и потолки. Разрушений, характерных для ракетного удара, нет и в помине.

Специалисты находят все больше свидетельств, что бандеровцы, спрятавшись в театре, прикрывались мирными жителями. А отступая, украинские нацисты сами подорвали здание, что привело к жертвам среди ни в чем не повинных людей. Киевский режим при поддержке западной пропаганды попытался голословно обвинить в произошедшем российские войска. Это оказалось очередной провокацией.

Спасатели МЧС ДНР вместе с волонтерами разбирают завалы. Пока нашли тела 11 человек.