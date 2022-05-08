Нацисты провалились в борьбе за остров Змеиный

Брифинг Минобороны показал, что ВСУ попытались вернуть остров Змеиный под свой контроль. Однако их действия провалились. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов оценил ситуацию в регионе.

Далее — его прямая речь.

Сегодняшний брифинг был очень важным, интересным для многих экспертов. Было заявлено о непрекращающихся попытках ВСУ вернуть остров Змеиный под их контроль.

Что же происходит, почему остров Змеиный так важен? Дело в том, что, обладая им, можно контролировать все южное побережье Одесской области. На фоне того, что сейчас происходит на одесском и николаевском направлении, это немаловажный фактор.

Украина пытается вернуть этот остров для того, чтобы не допустить наступления российских войск на Одессу и Николаев. ВСУ хотят вернуть этот регион под свой контроль.

Мы, конечно же, не отдадим этот остров. Это очевидно. И важность Змеиного действительно сложно преувеличить.

В ближайшее время мы увидим очень интересные события на одесском направлении. Видимо, поэтому кураторы НАТО, которые сидят в Киеве, направляют все силы на то, чтобы отбить у россиян остров Змеиный.