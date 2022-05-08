Нацисты провалились в борьбе за остров Змеиный
Политолог Михайлов заявил, что ВСУ не удастся вернуть остров Змеиный под свой контроль
Брифинг Минобороны показал, что ВСУ попытались вернуть остров Змеиный под свой контроль. Однако их действия провалились. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов оценил ситуацию в регионе.
Далее — его прямая речь.
Сегодняшний брифинг был очень важным, интересным для многих экспертов. Было заявлено о непрекращающихся попытках ВСУ вернуть остров Змеиный под их контроль.
Что же происходит, почему остров Змеиный так важен? Дело в том, что, обладая им, можно контролировать все южное побережье Одесской области. На фоне того, что сейчас происходит на одесском и николаевском направлении, это немаловажный фактор.
Украина пытается вернуть этот остров для того, чтобы не допустить наступления российских войск на Одессу и Николаев. ВСУ хотят вернуть этот регион под свой контроль.
Мы, конечно же, не отдадим этот остров. Это очевидно. И важность Змеиного действительно сложно преувеличить.
В ближайшее время мы увидим очень интересные события на одесском направлении. Видимо, поэтому кураторы НАТО, которые сидят в Киеве, направляют все силы на то, чтобы отбить у россиян остров Змеиный.