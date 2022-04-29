Заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» боевики из националистического подразделения «Азов»* не предпринимают попыток покинуть завод. Об этом в эфире Первого канала сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«От националистов не было попыток прорыва блокады», — заявил он.

Также Басурин сообщил, что на территории «Азовстали» может быть один из бывших генералов армии Канады.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поменял своего отношения к блокированию комбината. Он уточнил, что российский лидер заявлял о возможности мирных жителей спокойно покинуть зону ведения боевых действий.

Также президент Путин упоминал, что военнослужащие ВС РФ находятся в постоянном контакте с заблокированными на «Азовстали» националистами.

* «Азов» — националистический батальон, признанный экстремистским на территории РФ.