Идеологическая обработка украинских националистов поражает. Ей подвержены даже дети — на вопрос об отце они говорят про «батюшку нашего Бандеру». Дошло до того, что они придумали себе нового Бога, рассказал «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвейчук.

Далее — прямая речь собеседника.

Мины, обвалы и биозакладки

Завод «Азовсталь» — это уникальное технологическое сооружение, занимает огромнейшую площадь. По технологическому процессу производства стали у него были направления коксующихся углей, подача различного рода кислот, вытравочных материалов. Он еще и грязный с точки зрения экологии.

Не зря там присутствовали иностранные специалисты, которые изучали систему жизнеобеспечения такого конгломерата под землей. Его строили в советские времена с точки зрения противодействия ядерной войне. Говорят, что там подземные цеха позволяли работать полностью смене, это примерно от шести до 10 тысяч человек под землей.

Источник фото: соцсети

Конечно, там можно обнаружить и минные ловушки, и закладки с точки зрения разрушения каких-то технологических штреков, ходов, обвалы, завалы. Создание каких-то неустойчивых положений для нарушения герметичности. И самое страшное, что я боюсь, там могут быть закладки биологического характера по тем данным, которые там проводили американцы.

Своя идеология

С точки зрения жизнеобеспечения на «Азовстали» было достаточное количество воздуха, воды и пищи. Все там было. Вода, правда, технологическая, но такой чистоты, что можно было спокойно кипятить и пить, и чай заваривать.

Неоднократное подтверждение есть — это боевые наркотики, давайте их назовем так. Это средства, понижающие уровень болевого порога, понижающий уровень восприятия. Вы обратили правильно внимание, о том, что они спокойны, как танки. Люди в такой ситуации должны нервничать, потому что неопределенность будущего должна наводить на какие-то мрачные мысли. Они спокойны, такое ощущение, что они не осознают, что происходит.

Я думаю, что они накачались наркотиками на момент сдачи, а осознание произошедшего произойдет через пару дней, когда начнется ломка. Ну, еще надо отдать должное, конечно, идеологической обработке. Эти люди — это абсолютно другой клан человекоподобных. У них своя идеология, они себе нового Бога придумали, этот Бог в ипостасях Перуна, Тора и замыкает главный бог — Бандера.

Источник фото: соцсети

Я пришел в ужас, когда маленького мальчика наши солдаты спросили, кто его отец, он встрепенулся и сказал: «Батюшка наш Бандера». Эта накачка очень страшная, и вот все это наводит на мысль, что эти люди неадекватные, это секта.

Украина на пороге «огромного шухера»

Украина стоит на пороге «огромного шухера», потому что после того, как люди узнали, что произошло с «Азовом»*, я думаю, что социальный взрыв и военный взрыв на Украине уже неотвратимы.

Уже появляется информация о «котле» Северодонецк — Лисичанск.

ВСУшники взорвали мосты, они думали тем самым остановить наступление наших войск и попали в свою ловушку. После того, как пала Попасная, когда вышли войска с Изюма, они резко ушли в направлении Лисичанска и Донбасса, и они остановились перед этими мостами. Те ВСУшники, что вошли внутрь, там излучина такая образовалась на Северском Донце, они оказались в окружении. Есть предположение, что это 10-13 тысяч находятся в окружении. Они отрезаны от всех коммуникаций, они отрезаны от составов, единственное, что у них есть — вода реки. Остальное все потихоньку тает.

Источник фото: соцсети

Там действительно образовался котел, и этот котел с каждым днем будет уплотняться, войска подходят. Они освободились от необходимости сражаться с мариупольской группировкой, группировкой Попасной. Они подходят и будут наседать, это кольцо будет сжиматься. Вариантов вырваться у них практически нет. Даже Бог им уже не поможет.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.