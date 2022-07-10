Нацистов скормят «Аллигаторам». Минобороны показало уничтожение техники ВСУ вертолетами Ка-52

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в рамках выполнения задач специальной операции на Украине атаковали украинскую бронированную технику и укрепленные районы. Видео с работой воздушных машин показало Министерство обороны РФ.

На кадрах можно увидеть, как вертолеты поднимаются в воздух и выпускают ракеты по точно заданным координатам с дистанции более пяти километров.

«Отлично, отлично. Отходим», — прокомментировал попадание по позициям националистов пилот одного из российских боевых вертолетов.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинской ракетной системы залпового огня, замаскированной под гражданский грузовик.

Министр обороны Украины Алексей Резников признавал, что используемый Израилем «Железный купол» неприменим против российских крылатых или баллистических ракет.