Нацистов скормят «Аллигаторам». Минобороны показало боевую работу вертолетов Ка-52 | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 09:38 Поделиться Telegram

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Viber Нацистов скормят «Аллигаторам». Минобороны показало боевую работу вертолетов Ка-52 Минобороны РФ показало на видео удары с вертолета Ка-52 по морскому десанту ВСУ РИА "Новости"

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Экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар по подразделению украинского морского десанта, форсировавшего Днепр неподалеку от Запорожской АЭС. Видео показало Министерство обороны РФ, оно опубликовано в Telegram-канале телеканала «Звезда».

«Группа ударных вертолетов Ка-52 во время выполнения планового полета получила приказ уничтожить силы неприятеля в районе Запорожской АЭС», — сообщили в оборонном ведомстве.

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На опубликованных кадрах видно, как военная техника взмывает в воздух, следует к месту боя, получает координаты цели и успешно уничтожает их.

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Российские военные применили высокоточные управляемые ракеты «Вихрь», ликвидировав надводную цель и не позволив захватить важный стратегический объект.

Ранее Минобороны показало на видео, как заправляется военная техника в зоне проведения специальной операции на Украине.

Также появилось видео с работой российских реактивных систем залпового огня «Ураган» по позициям украинских боевиков.

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