Националисты заварили танк с солдатами, чтобы они не дезертировали в боях за Дебальцево

Украинские военные заперли в танке 18-летних солдат и отправили воевать за Дебальцево. Они заварили выход, чтобы те не дезертировали. О зверствах националистов в 2014 году рассказал «Известиям» защитник ЛНР.

«Такой случай был. Шел танк. Молодых, 18 лет, посадили в танк. Взяли и люки позаваривали. Танк идет, я с гранатой же, думаю расстрелять этот танк. А он едет и машет стволом вверх и вниз», — рассказал луганский ополченец Геннадий Менченко.

Мужчина дал сослуживцам команду не стрелять, показал механику гранату, танк остановился. Тогда-то он и увидел, что сделали националисты. Люк срезали болгаркой и выпустили парней наружу. Они рассказали, что в танк их посадили силой, а после дали приказ ехать вперед.

В Дебальцево из Лисичанска войска ЛНР отступили после того, как украинские военные применили мины калибром 120 миллиметров с фосфором. Они пускали их при боях за стекольный завод. Мины взрывались в воздухе и источали едкий газ. По словам ополченца, люди дышали им, получали серьезные проблемы со здоровьем и умирали. У них буквально отказывали селезенка, печень и сердце.