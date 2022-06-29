Украинские националисты ужесточили режим в подконтрольном Северске на территории ДНР. Бойцы «Правого сектора»* и Национальной полиции запирают жителей и проводят обыски. Об этом рассказал ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Боевики запрещают жителям Северска и его пригорода выходить из дома, а сами устраивают обходы. Связь в этом районе практически отсутствует, однако они ищут любые гаджеты, которые могут передавать информацию.

«„Правый сектор“* вместе с Нацполицией ходят по домам, проверяют местных жителей. Проверяют телефоны, их гаджеты и планшеты — все, что может якобы передавать какую-то информацию», — рассказал Виталий Киселев.

* «Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России.