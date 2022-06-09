Националисты заминировали в Донбассе мост перед проходом российской военной техники

Украинские военные заминировали мост в ДНР для того, чтобы подорвать военную технику российской армии. Мины и форму ВСУ нашли в дренажных трубах, сообщили «Известия».

Боец Народной милиции ДНР с позывным Якудза показал переезд, по которому должна была пройти техника. Националисты заложили в дренажных трубах противотанковые мины.

«Восемнадцать ТМ были сложены в кучу. Наверное, они боялись здесь танкового прорыва. Мы нашли и обезвредили», — рассказал он.

Там же обнаружили украинскую военную форму, берцы и даже белье. В Народной милиции ДНР предположили, что минер мог, заложив снаряды, переодеться в гражданскую одежду и таким образом скрыться. Боевики в этой местности скрываются прямо в жилых домах.