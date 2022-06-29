Националисты и иностранные наемники намерены стереть город Авдеевка в ДНР с лица земли. Обвинить в этом они планируют российских военных, рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что украинские военные для этого будут копировать тактику нацистов времен Великой Отечественной войны.

«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику „выжженной земли“, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица Земли», — отметил Мизинцев.

Он подчеркнул, что цель националистов заключается в том, чтобы обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что украинские военные уже работали по таким сценариям — «удары» ВС РФ должны будут широко осветить западные СМИ.