В Днепропетровской области мирные жители не смогли вернуться в подконтрольные России херсонские села. Украинские военные отказались выпускать людей.

Боевики националистических формирований Украины удерживают их в Зеленодольске, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Мирному населению не позволяют возвращаться в свои дома в освобожденные ВС РФ Высокополье и Новопетровку Херсонской области.

«Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили», — подчеркнули в ведомстве.

Выбраться из заблокированного националистами Зеленодольска удалось только отдельным людям и одиночным автомобилям.

В Минобороны подчеркнули, что происходящее в очередной раз продемонстрировало «полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права».