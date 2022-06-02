Националисты заблокировали в Зеленодольске желающих вернуться в освобожденную Херсонскую область
Минобороны РФ: украинские боевики не дали выехать мирным жителям из Зеленодольска
В Днепропетровской области мирные жители не смогли вернуться в подконтрольные России херсонские села. Украинские военные отказались выпускать людей.
Боевики националистических формирований Украины удерживают их в Зеленодольске, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Мирному населению не позволяют возвращаться в свои дома в освобожденные ВС РФ Высокополье и Новопетровку Херсонской области.
«Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили», — подчеркнули в ведомстве.
Выбраться из заблокированного националистами Зеленодольска удалось только отдельным людям и одиночным автомобилям.
В Минобороны подчеркнули, что происходящее в очередной раз продемонстрировало «полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права».